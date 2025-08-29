CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции

Компания «Ростелеком» запустила в Кузбассе две новые базовые станции. Обе построены в селе Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Более 300 жителей получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету стандарта 4G/LTE. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Верх-Чумыш — село с богатой историей, известное с 18 века. Оно раскинулось на живописном берегу Кара-Чумышского водохранилища. Чтобы сигнал был уверенным и стабильным на всей территории населенного пункта, возвели сразу две вышки. Для их подключения к уже существующей сети технические специалисты компании проложили около четырех км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые обеспечивают высокую скорость передачи данных.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Строительство базовых станций — важнейший шаг в развитии цифровой инфраструктуры Кузбасса. В 2025 г. мы запустили вышки в селах Прокопьевского, Топкинского, Таштагольского, Тяжинского муниципальных округов, Киселевского городского округа, а в общей сложности за четыре года реализации проекта УЦН 2.0 в Кемеровской области “Ростелеком” подключил к мобильному интернету и голосовой связи 85 малых населенных пунктов региона».

Кирилл Балаганский, глава Киселевского городского округа: «Очень важно обеспечить равный доступ к современным цифровым технологиям каждому человеку, независимо от того, где он живет: в крупном городе или небольшом селе. Теперь жители Верх-Чумыша могут общаться с близкими с помощью голосовых звонков, социальных сетей и мессенджеров. Решить большинство повседневных вопросов им позволяют различные онлайн-сервисы и интернет-услуги — для этого даже не нужно выходить из дома. Мобильная связь повышает качество жизни селян, делает ее комфортнее и проще».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек.

