К началу учебного года МТС улучшила сеть на главных студенческих проспектах Волгограда

МТС к началу нового учебного года модернизировала сеть LTE и установила новые базовые станции на главных студенческих улицах Волгограда — проспекте им. Ленина и Университетском проспекте. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета на этих магистралях выросла на 30%.

На проспекте Ленина, одной из самых длинных улиц в России, и Университетском проспекте сосредоточены десятки школ, лицеев и гимназий, а также ведущие вузы региона — ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолГУ, Волгоградский государственный медицинский университет, Академия МВД, ВолгГАУ, Федеральный научный центр агроэкологии РАН и другие учебные заведения.

Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры студенты, школьники и педагоги смогут с большим комфортом пользоваться онлайн-сервисами для учебы, общения и работы, быстро находить нужную информацию, подключаться к образовательным платформам и решать повседневные задачи. Дополнительные возможности оценят и жители прилегающих районов, где также улучшилось качество связи.

«Мы понимаем, что в начале учебного года нагрузка на сеть традиционно возрастает — тысячи студентов и школьников возвращаются к учебе. Поэтому заранее усиливаем сеть в зонах с высокой концентрацией образовательных учреждений. Цифровая аналитика Big Data МТС помогает нам определить, где именно требуется модернизация сети, чтобы наши абоненты могли пользоваться быстрым мобильным интернетом. Мы продолжаем строить новые базовые станции на территории всего региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.