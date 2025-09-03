CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G

Исследователи «Сколтеха» представили новые обобщенные LDPC-коды (Generalized Low-Density Parity-Check Codes, GLDPC) — решение, которое работает быстрее современных решений из стандарта 5G, сохраняя при этом исходную надежность передачи данных. Такие коды важны для проектирования беспроводных систем следующего поколения, где минимизация задержек и обеспечение надежной связи являются одними из ключевых технологических задач. Результаты опубликованы в журнале IEEE Wireless Communications Letters. Исследование поддержано грантом РНФ № 23-11-00340. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

LDPC-коды (коды с низкой плотностью проверок на четность, МПП-коды) — это метод кодирования, который находит и исправляет ошибки, неизбежно возникающие при передаче данных (например, когда телефон ловит плохой сигнал или Wi-Fi работает с помехами). Они справляются со своей задачей, но для уверенного исправления ошибок им требуется много циклов обработки («итераций»), что создает задержки. Для систем следующего поколения такие задержки существенны. GLDPC-коды более производительные и мощные, их главный плюс — быстрая сходимость, то есть им требуется меньше итераций для исправления ошибок. Основной недостаток — отсутствие эффективных алгоритмов декодирования, поддерживающих аппаратную реализацию с малой сложностью.

Авторы работы представили новое семейство обобщенных LDPC-кодов на основе дуальных кодов Кордаро-Вагнера вместе с эффективными алгоритмами декодирования. Исследование показывает, что предложенные коды не только соответствуют производительности LDPC-кодов из стандарта 5G при большом числе итераций, но и демонстрируют лучшую способность исправлять ошибки и значительно более быструю сходимость.

«Результаты показали, что после 50 итераций новые коды показывают сопоставимую с кодами LDPC 5G помехоустойчивость, а после всего 10 итераций новые коды значительно превосходят классические 5G-коды, исправляя больше ошибок за меньшее время. Это прямо ведет к снижению задержки связи», — сказал соавтор исследования Алексей Фролов, профессор, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха».

Авторы работы: инженеры-исследователи Лаборатории технологий 6G «Сколтеха» Давит Симегн и Дмитрий Артемасов, старший преподаватель Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Кирилл Андреев, ведущий научный сотрудник Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Павел Рыбин и профессор, директор Проектного центра беспроводной связи и интернета вещей «Сколтеха» Алексей Фролов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: