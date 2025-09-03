CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Linx Cloud модернизировал сеть дата-центра в Москве: скорость передачи данных выросла в 10 раз

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx завершил модернизацию сети Linx Datacenter в Москве, переведя ее на архитектуру Spine-Leaf, основанную на топологии Fabric IP-Clos. Обновление позволило увеличить пропускную способность сети с 10 до 100 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

Набирающая темпы цифровизация, переход компаний к использованию ИИ, систем аналитики и бигдата ведет к экспоненциальному увеличению объемов обрабатываемых данных. Новая архитектура сети Linx Datacenter позволяет адаптироваться к этим требованиям, стандартизировать процессы расширения облачных нагрузок и предоставлять услуги с гарантированным качеством.

Многоуровневая топология Fabric IP-Clos обеспечивает прямое соединение между всеми узлами сети, уменьшая задержки и исключая «узкие места». Специальные протоколы маршрутизации автоматически перенаправляют трафик в случае сбоев и позволяют беспрепятственно масштабировать инфраструктуру, что повышает отказоустойчивость и надежность работы.

В рамках проекта SAN-сеть была выделена в отдельный периметр, что позволило развести трафик хранения данных и сервисного обмена. Это решение снизило нагрузку на подсистемы, улучшило стабильность хранения и минимизировало влияние технических работ на доступность сервисов.

«Внедрение архитектуры Fabric IP-Clos позволило нам создать масштабируемую, надежную и гибкую сеть передачи данных, соответствующую мировым стандартам. Этот подход к построению сети, напоминающий ткань с переплетением множества нитей, уже стал индустриальным стандартом для современных дата-центров по всему миру. Теперь наши клиенты могут передавать данные между своими сервисами со скоростью до 3 ГБ/с, что особенно важно в условиях стремительного роста облачных сервисов», — отметил Дмитрий Щегольков, директор по продуктам и технологическому развитию Linx Cloud.

