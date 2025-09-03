CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключило к сети LTE село Иргень, положившее начало российскому Забайкалью

МТС в рамках региональной программы устранения цифрового неравенства, вывела в эфир базовую станцию в селе Иргень Читинского округа. Голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут пользоваться более 300 жителей старинного села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Быть на связи и пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета смогут и десятки паломников, ежегодно отправляющиеся в крестный ход, чтобы почтить память Иргенских мучеников и великомученицы Параскевы. В зоне покрытия сети МТС оказались также жилые дома, сельская школа, библиотека и фельдшерский пункт.

Иргенский острог – основан казаками под предводительством Петра Бекетова в XVII веке. В 2025 г. село отметит 372 года со дня своего основания. Не смотря на такой большой возраст, в Иргене сохранилась самобытность и историческая аутентичность. Здесь можно увидеть традиционную забайкальскую избу с земляным полом, а также Часовню Иргенского миссионерского стана, заложенную примерно в середине XIX века. Скоростной мобильный интернет поможет туристам с легкостью загрузить фото и видео своего путешествия к историческим памятникам в социальные сети.

«Мы последовательно работаем над улучшением сети МТС по всему Забайкальскому краю. В малых и отдаленных населенных пунктах стабильная голосовая связь и скоростной мобильный интернет имеют особое социальное значение. Так, жители смогут решать повседневные вопросы, оформлять онлайн необходимые документы и субсидии, пользоваться социальными и образовательными сервисами, а также заниматься собственными бизнес-проектами», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС благодаря региональной программе устранения цифрового неравенства модернизировала сеть LTE в таежном селе Этытэй, где проживает более 200 жителей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: