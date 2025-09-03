CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На набережных Москвы-реки ускорили мобильный интернет

Туристы и жители столицы теперь во время прогулок по главным набережным города могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации базовых станций по пешеходным маршрутам вдоль Москвы-реки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Речь идет об одних из самых популярных локаций для прогулок у воды: набережной Тараса Шевченко, а также Новодевичьей, Фрунзенской, Пушкинской, Болотной, Садовнической и Павелецкой набережных.

На базовых станциях, расположенных вдоль них, инженеры «МегаФона» внедрили технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки при помощи мобильного интернета. Благодаря ей звук при звонке сохраняет четкость, позволяя параллельно скачивать файлы с того же устройства или общаться в мессенджерах. Кроме того, телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 4x4, позволяющую снизить нагрузку на сеть и обеспечить устойчивый сигнал даже при большом скоплении пользователей.

«В этом году, помимо москвичей, особенно часто любовались видами главной городской реки жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Мы заметили, что мобильный трафик на набережных год к году вырос на 12%, поэтому продолжили развивать сеть и здесь, чтобы абоненты могли пользоваться с комфортом всеми любимыми ими сервисами», — сказал Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Сейчас в столице создают новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, который объединит шесть набережных: от Нагатинской до Шлюзовой. Таким образом, появится единая прогулочная зона общей протяженностью более 10 км со всеми условиями для комфортного времяпрепровождения: от расширенных тротуаров и велодорожек до уютных зон отдыха и высокоскоростного мобильного интернета.

