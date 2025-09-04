МТС обеспечила высокоскоростным интернетом отделенный таежный поселок Кытат

МТС развернула сеть LTE в поселке Кытат Ачинского округа Красноярского края. Мобильный интернет заработал на всей территории населенного пункта, включая одноименную железнодорожную станцию, через которую проходят пригородные поезда из Ачинска в Лесосибирск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование МТС обеспечивает доступ к сети LTE на всей территории малого населенного пункта, где проживают более 400 человек. Сетью покрыты жилые дома, сельский клуб, библиотека, школа и фельдшерско-акушерский пункт. С появлением сети жители смогут оставаться на связи с близкими, загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы и обучающие курсы онлайн, обращаться за консультацией к врачам благодаря сервисам телемедицины, а также пользоваться порталом «Госуслуги».

Кроме того, интернет стал доступен и путешественникам, следующим железнодорожным маршрутом через Кытат — в селе располагается одноименная ЖД-станция. Пассажиры, которые добираются из Ачинска в Лесосибирск, в окрестностях таежного поселка смогут созваниваться по видеосвязи, загружать на устройства потоковое видео и фильмы для просмотра во время движения.

«Мы непрерывно работаем и улучшаем качество связи на территории всего Красноярского края. В 2025 г. мы обновили сеть в более 60 населенных пунктах региона, впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.