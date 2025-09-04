МТС расширила сеть для пяти тысяч зауральцев, проживающих в малых селах и деревнях

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила голосовую связь и мобильную сеть LTE в малых населенных пунктах 11 районов и муниципальных округов Курганской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 14 малых населенных пунктах Курганской области, где проживает от 100 до 500 человек. Улучшения коснулись Варгашинского и Далматовского районов, а также Сафакулевского, Каргапольского, Щучанского, Юргамышского, Белозерского, Звериноголовского, Мокроусовского, Притобольного и Частоозерного муниципальных округов.

Теперь еще больше жителей малых населенных пунктов Курганской области могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и столицу региона, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет. Помимо этого, еще больше курганцев смогут пользоваться цифровыми сервисами.

«Развитие инфраструктуры связи – непрерывный процесс. Мы постоянно расширяем покрытие сети и увеличиваем ее емкость для комфорта зауральцев. Например, этим летом мы увеличили скорость мобильного интернета сразу в нескольких районах Кургана, в том числе в новых жилых комплексах, где находится большое количество наших пользователей. Также мы продолжаем работы по устранению цифрового неравенства. На данном этапе, еще пять тысяч курганцев, проживающих в сельской местности, получили доступ к связи и мобильному интернету», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.