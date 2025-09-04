«Телфин» подключает IP-телефонию с сохранением текущих номеров клиентов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» предлагает новые возможности использования виртуальной АТС: подключение текущих телефонных номеров клиента. Теперь компании могут использовать функциональность АТС «Телфин.Офис», не переходя на дополнительную номерную емкость. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Для компаний, которые хотят сохранить свои телефонные номера, разработан новый тариф «Платформа». Номер телефона — один из ключевых каналов связи, и он часто напрямую связан с брендом компании, в который инвестированы значительные ресурсы. Многие организации не готовы обновлять телефонные номера, так как этот процесс не только занимает время, но и может привести к потере доступа к истории коммуникаций с клиентами, если не продумана миграция.

«Телфин» предлагает возможность сохранить номера. Компаниям доступны два варианта тарифа: «Платформа Бизнес» — на пять сотрудников и «Платформа Профи» — на 15 сотрудников. В рамках тарифа можно подключить один телефонный номер стороннего оператора, а в случае необходимости — добавить SIP-транк для использования еще одного телефонного номера другого провайдера.

Комплекс услуг в рамках тарифа «Платформа» включает в себя все базовые функции АТС «Телфин.Офис», в частности, голосовое приветствие и IVR, очередь звонков, облачное хранилище на 1000 минут, а также интеграцию с CRM: «Битрикс24», amoCRM, retailCRM, «Мегаплан» или YCLIENTS. Для масштабирования телефонной сети компания может дополнительно подключить виртуальные телефонные номера «Телфин» (городские или мобильные) и необходимое число внутренних номеров.

«Номер телефона — это не просто контакт, а элемент бренда, инструмент продаж и сервиса. Компании годами инвестируют в продвижение номеров — это окупается через доверие клиентов, узнаваемость и эффективность коммуникаций. Нередко для бизнеса крайне важно сохранять свои контактные данные без изменений, при этом получать полноценный сервис для коммуникаций с клиентами и автоматизации бизнес-процессов», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».