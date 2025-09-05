Любимые моря столицы: какие направления выбирали москвичи летом

Среди всех морских городов России минувшим летом жители Москвы чаще всего выбирали отдых у Черного моря. Также заметен растущий интерес москвичей к Балтийскому и Каспийскому морям, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждый второй московский турист среди всех крупных морских городов страны выбирал Сочи — крупнейший курорт Черного моря. На Калининград с его Балтийским побережьем пришлось 20% путешествующих москвичей. На третьем месте оказалась Махачкала (11%), которую жители столицы выбирали для отдыха у Каспия.

В топ-5 направлений также вошли Владивосток, омываемый водами Японского моря, и Мурманск на берегу Баренцева моря. На них пришлось 7% и 5% соответственно. Пиком отпускного сезона стал июль — в этом месяце москвичи совершили 38% от всех путешествий к морю.

При этом по динамике использования мобильного интернета на первом месте оказался Калининград (+27% год к году). На втором месте по объему использованного трафика расположилась Махачкала (+24%), на третьем — Сочи (+22%). В Мурманске и Владивостоке уровень интернет-потребления почти не изменился, а в Астрахани и Архангельске столичные туристы стали пользоваться интернетом реже — на 32% и 14% соответственно.

Чаще в поездки к морю отправлялись москвичи 36–45 лет (43%) и 46–65 лет (32%). На третьей строчке молодые люди 26–35 лет (16%). Мужчины составили чуть больше половины путешественников (53%), но среди туристов старшего поколения (65+), лидирует женская аудитория с долей 56%.