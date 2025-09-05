МТС в Нижегородской области разогнала мобильный интернет в окрестностях «Черного лебедя»

МТС впервые запустила LTE в деревне Конево Нижегородской области — уникальном населенном пункте, известном своими традициями стеклодувов и расположенном здесь музеем стекла «Черный лебедь». В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в деревне возросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое 4G телеком-оборудование в центральной части деревни, что позволило существенно повысить скорость мобильного интернета. Раньше местные жители могли пользоваться связью 3G. Обновленная сеть доступна не только местным жителям, но и многочисленным туристам, посещающим знаменитый музей стекла и погружающимся в атмосферу истории стеклоделия.

Конево расположено в 30 километрах от Балахны и входит в число наиболее старинных деревень Балахнинского района Нижегородской области. Его история неразрывно связана с почти 200-летним периодом развития стекольного дела. Центральной достопримечательностью деревни является музей стекла «Черный лебедь», располагающийся в доме прежнего управляющего стекольного завода Адриана Давыдовича Дерюгина. Эта уникальная усадьба признана истинной жемчужиной деревни и значимым культурным наследием региона.

«В Нижегородской области мы активно развиваем инфраструктуру связи, особенно в тех районах, где еще остались «белые» пятна. Значительное внимание уделяем культурно-историческим центрам, таким как деревня Конево с ее музеем стекла и интересной историей населенного пункта. Развитие связи в таких населенных пунктах, как Конево, дает дополнительный толчок к развитию туризма, а также создает условия для привлечения внимания к культурным достопримечательностям Нижегородской области», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.