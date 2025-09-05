CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС запустила бесплатную функцию «Блокировка звонков с зарубежных номеров» в сервисе «Защитник»

МТС сообщает о запуске дополнительной функции блокировок входящих звонков со всех не зарегистрированных в России номеров. Подключить ее можно самостоятельно и бесплатно в сервисе «Защитник». Функция позволит защитить пользователей от звонков с зарубежных номеров, если он не заинтересованы в получении звонков из-за рубежа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция, интегрированная в сервис «Защитник», анализирует параметры входящих соединений на уровне межоператорского взаимодействия. Технология делает невозможным обход блокировки путем маскировки маршрута. На основании характеристик звонка система определяет его источник даже если злоумышленники пытаются обойти блокировку. Входящие вызовы с международных номеров автоматически отклоняются на уровне ядра сети МТС — еще до установления голосового соединения и появления сигнала вызова на устройстве абонента.

«После начала работы системы «Антифрод» и ограничения возможности использования подменных номеров, следует ожидать, что мошеннические звонки могут осуществляться через сети зарубежных операторов. Блокировка номеров по отдельности — малоэффективна. Дополнительная функция дает пользователю возможность отказаться от звонков с зарубежных номеров и полностью исключить нежелательные и потенциально мошеннические звонки из-за рубежа. Новая функция доступна всем абонентам МТС и позволит им оградить себя и близких от мошеннических вызовов из-за рубежа», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Microsoft вырежет Teams из Office 365, чтобы не попасть под грандиозный штраф ЕС

Цукерберг не позвонит. Из-за новых методов защиты от спама российским компаниям массово блокируют звонки клиентам

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: