«Ростелеком» запустил в Красноярском крае восемь базовых станций «Булат»

С начала 2025 г. компания «Ростелеком» в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) впервые запустила в Красноярском крае восемь базовых станций «Булат», работающих исключительно на отечественном программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Антенно-мачтовые сооружения с подключенным активным оборудованием поддерживают технологии 2G (GSM) и 4G (LTE), обеспечивая высокий уровень защиты мобильной сети и стабильное соединение. Радиус их покрытия составляет около 20 км, а скорость передачи данных достигает 450 Мбит/с.

Станции позволяют существенно улучшить качество связи в отдаленных населенных пунктах и предоставить жителям региона доступ к цифровым сервисам.

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «“Булат” — это значимое и долгожданное решение для телекоммуникационной отрасли, полностью соответствующее мировым стандартам. ПО, системы управления и сборка базовых станций осуществляются в России, что дает нам контроль над основными технологическими процессами и повышает безопасность данных».

Базовые станции от российского поставщика появились в деревнях Шалагино, Веселые Ключи, Лебедевка, Покровка, Верхобродово, Карымская, Орга и Николаевка. Уже этой осенью «Ростелеком» планирует запустить аналогичные объекты еще в 38 поселениях Красноярского края.

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции по УЦН 2.0, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале «Госуслуг». Ознакомиться с полным списком поселений, подключенных по проекту, можно на сайте «Ростелекома».

