Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области

Свой первый экспериментальный рейс по доставке посылок на остров беспилотный катер «Странник» разработчика морских ИТ-решений Sitronics KT совершил спустя двое суток после подписания соглашения с правительством Сахалинской области.

Судно, оснащенное комплексом систем и оборудования для автономного судовождения, учитывающего все внешние воздействия, стартовало из порта Невельск и преодолело почти 70 км по Татарскому проливу в одну сторону, и столько же – в другую. Маршрут был заранее проложен специалистами компании-разработчика морских решений Sitronics KT в навигационной системе, вмешательства со стороны оператора не потребовалось.

В числе целей эксперимента – адаптация алгоритмов следования по маршруту, обнаружения и расхождения катера с объектами, отработка подхода и отхода на необорудованный берег.

«Нам удалось на переходе выйти на крейсерскую скорость 30 км/ч. Но самое главное, чего мы хотели добиться – это настроить системы так, чтобы наше новое беспилотное судно прошло в автономном режиме весь путь, без вмешательства разработчиков. Команда шла за катером следом, снимая показания с работы систем и телеметрию, и была готова взять его на свое управление при возникновении экстренной ситуации, но этого не потребовалось. Даже когда в один из моментов у нас прервалась связь с катером, наша система автономного судовождения отлично справилась с задачей, не давая судну сбиться с пути, возвращала его на проложенный нами маршрут. Испытания продемонстрировали отличную работоспособность этого решения. Эксперимент прошел успешно», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Груз — медикаменты, средства связи и популярные потребительские товары, включая заказы с маркетплейса — был успешно доставлен и выгружен на необорудованном берегу. Катер может перевозить до 500 кг за один рейс и уже на стадии пилотного морского перехода доказал свою применимость в реальных условиях. Для сотрудников, специалистов природоохранных и научных организаций, гостей острова Монерон — это не просто эксперимент, а практическое улучшение качества жизни. Раньше им приходилось выезжать за товарами на «большую землю». Теперь груз доставлен напрямую — без экипажа, быстрее и безопасней.

«Сегодня у отрасли две ключевые проблемы: острый дефицит персонала и высокие логистические расходы. Беспилотные технологии одновременно решают обе задачи — снижают издержки и сокращают зависимость от человеческого фактора», — сказала директор по стратегическим проектам СДЭК Анна Панарина.

Участие в подобных проектах – это не единичный эксперимент, а первый шаг в масштабировании новой модели логистики: более гибкой, более устойчивой к рискам, и при этом — экономически обоснованной.

Согласно отраслевой аналитике, расходы на экипаж могут достигать 30% от всех затрат на судно, а доля логистических издержек в ВВП России по разным оценкам может составлять 15-20%. Переход к беспилотным форматам способен не только сократить затраты, но и обеспечить стабильную доставку в удалённые и малонаселённые территории.

Проект уже получил поддержку региона. Сахалин становится точкой старта, на которой беспилотная и безэкипажная логистика становятся реальностью. Следующий этап — расширение географии маршрутов на другие труднодоступные районы Дальнего Востока.