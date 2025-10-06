CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обеспечила связью окрестности горы Буратинка, где ведутся поиски пропавшей во время турпохода семьи Усольцевых из Железногорска  

Поиски троих пропавших членов семьи Усольцевых ведутся в окрестностях поселка Кутурчин, в районе горы Буратинка, больше недели. Для того, чтобы пропавшие смогли связаться со службами спасения, а также сами спасатели и волонтеры могли оперативно обмениваться информацией и быстро реагировать на изменения ситуации, специалисты МТС развернули на местности передвижную мобильную базовую станцию, работающую с помощью спутникового сигнала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильная базовая станция транспортируется и разворачивается там, где необходимо оперативно обеспечить сотовую связь. В данном случае станция установлена в локации, где расположен поисковой штаб, она оборудована десятиметровой сборной антенной мачтой и обеспечивает устойчивый сигнал на несколько километров вглубь тайги близ горы Буратинка — в зависимости от рельефа местности.

Станция способна работать в любую погоду, подключение к спутнику обеспечивает покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G в местах поисков. Спутниковым каналом мобильную базовую станцию обеспечила компания «Спутниковая связь».

