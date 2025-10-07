CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование

Компания Step Logic реализовала проект по миграции на отечественное сетевое оборудование Eltex в Кировском филиале компании «Апатит» (входит в «ФосАгро»). Площадка первой среди подразделений компании полностью перешла на импортозамещенные ядра сети.

С уходом мировых игроков с российского ИТ-рынка перед заказчиком встала задача заменить зарубежное сетевое оборудование. Для промышленного предприятия особенно важна бесперебойная работа сервисов, которые обеспечивают эффективное управление производственными процессами, снижение операционных издержек и безопасность. В частности, к ним относится современная система диспетчерского управления технологическим транспортом, реализованная в горно-обогатительном комплексе.

В рамках программы импортозамещения команда Step Logic произвела изменения в ИТ-инфраструктуре ЦОД и локальной вычислительной сети промплощадок, затрагивающие доступность ключевых автоматизированных сервисов. В ходе проекта выполнено обследование сети передачи данных заказчика и проанализированы конфигурации сетевых устройств. Оборудование западного вендора, в конфигурации которого использовались проприетарные протоколы, заменили на российские решения Eltex с поддержкой открытых стандартов. Это позволит обеспечить совместимость коммутаторов ядра сети с устройствами других производителей.

Инженеры компании унифицировали подключение каждой площадки горно-обогатительного комплекса и повысили отказоустойчивость корпоративной сети. Для обеспечения высокой пропускной способности трафика и минимальных задержек в проекте использовали каналы связи, поддерживающие скорость передачи данных 10 Гбит/с. Отказоустойчивость сети удалось повысить за счет дополнительных каналов между коммутаторами ядра сети.

Евгений Князев, директор департамента сетевых решений Step Logic, сказал: «Отечественные разработчики сегодня представляют решения для корпоративных сетей передачи данных, которые не уступают зарубежным аналогам. При этом использование оборудования российских производителей позволяет снизить риски санкций и ограничений для критически важных инфраструктурных проектов».

Александр Князев, руководитель отдела продаж крупнейшим заказчикам Eltex, отметил: «Для Eltex данный проект предоставил бесценный опыт с точки зрения развития отечественного решения. В ходе запуска проекта совместно со специалистами из Step Logic разработчиками Eltex было в сжатые сроки доработано ПО коммутаторов для закрытия всех задач АО "Апатит". Мы благодарны партнёру Step Logic за высокий уровень экспертизы и слаженную работу на всех этапах проекта – от проектирования до внедрения. Успешный запуск сети в "Апатит". – это значимый шаг для всей отечественной отрасли, демонстрирующий готовность российских ИТ-решений обеспечивать технологический суверенитет крупнейших промышленных компаний страны».

Игорь Курашов, директор по Информационным технологиям «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»), сказал: «Реализация этого проекта – важный этап последовательной стратегии ФосАгро по импортозамещению всей критически важной ИТ-инфраструктуры как на компонентном, так и на программном уровне. В настоящий момент отечественные разработчики предлагают широкий спектр цифровых решений, которые не только не уступают, но в чем-то даже превосходят зарубежные аналоги. Гибкий подход и адаптация программных продуктов под особенности и потребности заказчика позволяют нам выбрать лучшее предложение на рынке. Именно таким решением оказалось отечественное оборудование производства Eltex, которое успешно адаптировали и внедрили специалисты компании Step Logic. Проект полностью соответствует нашим высоким требованиям по безопасности, скорости обработки данных и энергоэффективности, а также имеет хороший потенциал для дальнейшего развития».

