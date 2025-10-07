Трафик на Соловках в сезон паломничества вырос в четыре раза в 2025 году – статистика T2

T2, российский оператор мобильной связи, оценил динамику потребления интернет- и голосового трафика на Соловецких островах за туристический сезон 2025 г. С мая по сентябрь 2025 г. гости архипелага скачали 120 ТБ и проговорили 1500 минут. В пиковые месяцы объем загруженного контента вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., объем потраченных минут – в два с половиной раза. Туристы и жители архипелага совершали в среднем по 2000 вызовов в день. Об этом CNews сообщили представители T2.

Кратное увеличение показателей входящего и исходящего трафика Т2 на Соловецких островах связано с постоянно растущим туристическим потоком, а также с техническими решениями оператора, позволившими обеспечить стабильной связью и скоростным мобильный интернетом 4G территорию архипелага. Для этого специалисты провайдера организовали магистральный канал, соединяющий острова с материком линями связи на участке «Поселок Ламбино (Республика Карелия) – поселок Соловецкий (Соловецкий архипелаг)».

Для приема и передачи сигнала с материка специалисты T2 построили антенно-мачтовое сооружение (АМС) на территории кирпичного завода в нескольких километрах от поселка Соловецкий. Конструкция обеспечивает возможность широкополосного доступа в интернет не только для жителей острова Большой Соловецкий, но и прилегающих территорий, монастырских пустыней и скитов, а также посетителей популярных туристических маршрутов. Мачта связи не нарушает охранную зону «Историко-культурного комплекса Соловецких островов» и земель лесного фонда. Техническое решение согласовано с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, Росавиацией, Минкультурой России и РПЦ.

Алексей Дмитриев, технический директор T2: «Организация устойчивой связи четвертого поколения на Соловках определенно стала для нас техническим вызовом. Из-за климатических и географических особенностей территории радиорелейные линии протяженностью 55 километров мы протянули «по воздуху» через акваторию Белого моря. Канал связи организован таким образом, чтобы сохранить качество сигнала несмотря на погодные условия. Для строительства базовой станции специалисты компании транспортировали на остров Большой Соловецкий десятки тонн строительных материалов и оборудования с помощью грузовых барж. Возведение мачты связи и пуско-наладочные работы заняли не более месяца. В результате жители, представители местного бизнеса, а также десятки тысяч туристов и паломников, ежегодно посещающих архипелаг, смогут полноценно пользоваться современными услугами».

Павел Окладников, министр связи и информационных технологий Архангельской области: «Обеспечение качественной мобильной связью и скоростным интернетом жителей даже самых отдаленных уголков Архангельской области является для нас одним из приоритетов. Соловецкий архипелаг – территория, которая требует особого внимания. Правительство Архангельской области ведет работу по модернизации и созданию телеком-инфраструктуры поселка Соловецкий, за последние несколько лет удалось реализовать ряд важных проектов, в числе которых – расширение сети мобильной связи и широкополосного доступа к интернету не только на остров Большой Соловецкий, но и на прилегающие территории. Это имеет большое значение как для местных жителей, так и для приезжающих на архипелаг туристов».