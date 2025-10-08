Больше половины красноярцев не способны отличить дипфейк от реальности

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Больше половины опрошенных красноярцев (62%) отметили, что не знают, что такое дипфейк. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС выяснили, что лишь 38% респондентов из Красноярского края «знают, что такое дипфейк», при том что 62% опрошенных с феноменом лжеконтента, созданного с помощью нейросетей, не знакомы. При встрече с дипфейками в сети лишь 8% красноярцев не смогли распознать их ни в одном из случаев, зато 92% хотя бы единожды отличили поддельный контент от реального.

В основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете (69%) или рекламе (27%), но есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. В 19% случаев мошенники имитируют руководителей и коллег респондентов, еще в 19% — известных личностей, в 12% — друзей и родственников.

Чаще всего в Сибири с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители крупного бизнеса (31%), более того, такие компании предупреждают о дипфейках в работе чаще остальных. В микробизнесе, а также малом и среднем бизнесе такие атаки встречаются немного реже (15%, 22% и 26% респондентов соответственно). Мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в общедоступных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Самый любимый среди мошенников сервис — Telegram, его использовали в 100% подобных атак.