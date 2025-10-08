CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Больше половины красноярцев не способны отличить дипфейк от реальности

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Больше половины опрошенных красноярцев (62%) отметили, что не знают, что такое дипфейк. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС выяснили, что лишь 38% респондентов из Красноярского края «знают, что такое дипфейк», при том что 62% опрошенных с феноменом лжеконтента, созданного с помощью нейросетей, не знакомы. При встрече с дипфейками в сети лишь 8% красноярцев не смогли распознать их ни в одном из случаев, зато 92% хотя бы единожды отличили поддельный контент от реального.

В основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете (69%) или рекламе (27%), но есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. В 19% случаев мошенники имитируют руководителей и коллег респондентов, еще в 19% — известных личностей, в 12% — друзей и родственников.

Чаще всего в Сибири с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители крупного бизнеса (31%), более того, такие компании предупреждают о дипфейках в работе чаще остальных. В микробизнесе, а также малом и среднем бизнесе такие атаки встречаются немного реже (15%, 22% и 26% респондентов соответственно). Мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в общедоступных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Самый любимый среди мошенников сервис — Telegram, его использовали в 100% подобных атак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще