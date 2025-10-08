«МегаФон» запустил мобильный интернет в 11 населенных пунктах Приангарья

11 населенных пунктов Иркутской области впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор провел работы в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

В программу «Устранение цифрового неравенства» вошли 11 населенных пунктов Иркутской области. Это Буреть и Каменка Боханского района, Харагун Заларинского района, Зорино-Быково Иркутского района, Новая Тельба Куйтунского района, Куйта Нукутского района, Хадай Ольхонского района, Саянское и Хандагай Черемховского района, Кулиш Чунского района и Солонцы Нижнеудинского района. Все населенные пункты относятся к категории малых, в них проживают от нескольких человек до тысячи.

Инженеры «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить в населенных пунктах оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Это не только открыло доступ к цифровым услугам, но и повысило уровень безопасности местных жителей, которые теперь могут оперативно обратиться за помощью, связаться с экстренными службами или получить онлайн-консультацию врача.

«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство в Приангарье, как за счёт строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря совместной работе с другими операторами связи. В течение 2025 г. наши специалисты расширили покрытие сети «МегаФона» на 11 поселений. Теперь обладатели «зеленых» SIM-карт могут на комфортных скоростях пользоваться соцсетями и браузерами, дистанционно получать банковские и государственные услуги, общаться с близкими в мессенджерах», — сказал Андрей Медведев, технический руководитель «МегаФона» в Иркутской области.

Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно чётко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом. Востребованность таких звонков подтверждает статистика аналитиков: в Иркутской области объём разговоров с повышенным качеством связи составляет более 70%.