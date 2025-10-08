CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мобильный интернет МТС впервые взлетел на вершину горы Облачная в Приморье

МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного интернета и голосовой связи на самой высокой вершине южного хребта Сихотэ-Алиня - горе Облачная в Чугуевском районе Приморского края. Мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с теперь работает на высоте 1854 метра над уровнем моря. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильная сеть МТС «укутала» территорию вершины горы Облачная, где в октябре фиксируется пик туристического сезона. Поскольку гора расположена на территории национального парка «Зов тигра» и в отдалении от населенных пунктов, здесь затруднено строительство объектов телеком-инфраструктуры, поэтому ранее на вершине не было мобильной связи. Чтобы обеспечить доступ к цифровым сервисам, инженеры МТС реализовали альтернативное техническое решение. После проведенных работ туристы и спортсмены, совершающие восхождение, могут комфортно пользоваться навигационными сервисами, общаться с близкими и делиться фотографиями и видео в режиме онлайн прямо с вершины.

Облачная – это вторая по высоте вершина Приморья и самая высокая точка южного хребта Сихотэ-Алиня (1854 метра). Густая тайга на склонах горы тесно переплетается со смешанным широколиственным лесом и извилистыми лианами, а вершина горы поражает красотою альпийских лугов среди каменной насыпи. Облачная славится богатой фауной и является ареалом обитания для редких животных и птиц. Покорение этой горы входит в обязательную программу для спортсменов, желающих получить значок «Приморский барс», символизирующий достижения в области спортивного туризма. В 2013 г. на горе установили двухметровую железную модель факела и зажгли олимпийский огонь для Игр-2014 в Сочи. В ясную погоду видимость с вершины Облачной превышает 100 км.

«Приморский край славится не только прекрасным морским побережьем, но и живописными горными вершинами. Один из самых востребованных видов активного отдыха осенью в регионе - хайкинг. В середине осени сопки края выглядят особенно эффектно и ежегодно привлекают десятки тысяч туристов. По данным геоаналитической платформы МТС «Геоэффект», именно октябрь и ноябрь входят в число самых популярных месяцев для похода в горы в Приморье. Наличие качественной связи помогает повысить безопасность и комфорт экстремальных восхождений, поэтому МТС продолжает развивать сеть в самых труднодоступных местах региона», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее МТС обеспечила связью дорогу к другим популярным вершинам Приморского края - Пидан, Фалаза, Ольховая, Сестра, ущелье Дарданеллы и Долина Атлантов.

