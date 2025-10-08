CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС «расцвела» в «Цветах» в Нижнем Новгороде

МТС установила новое LTE-оборудование в районе жилого комплекса ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. В результате скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании установили новую базовую станцию для жителей жилого комплекса. Это позволило более эффективно распределить сетевую нагрузку и повысить скорость передачи в жилых массивах на улицах Первоцветная и Цветочная. Улучшение качества связи охватывает территорию комплекса, включая жилые дома, придомовую инфраструктуру, торгово-сервисные зоны, образовательные учреждения и медицинские организации.

«Шаг за шагом МТС усиливает сеть там, где это сейчас наиболее необходимо. Большое внимание уделяется новым быстроразвивающимся районам, таким как жилой комплекс «Цветы». Здесь потребность в быстром мобильном интернете постоянно возрастает из-за увеличения количества жителей и улучшения инфраструктуры. Рост нагрузки стимулирует регулярное обновление существующей телеком-инфраструктуры. Именно поэтому мы приняли решение усилить сеть в данном жилом комплексе. Параллельно реализуем здесь крупный проект строительства современной гигабитной инфраструктуры», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В июле 2025 г. специалисты МТС расширили зону покрытия фиксированной гигабитной сети в популярных жилых комплексах Нижнего Новгорода — «Цветы», «Зенит» и «Торпедо».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще