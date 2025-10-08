CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind

Страховая компания СОГАЗ успешно завершила масштабный проект по полному импортозамещению программного обеспечения контакт-центра. Данный шаг стал стратегическим ответом на уход с российского рынка международного вендора и направлен на обеспечение долгосрочной технологической независимости и стабильности ключевого сервисного канала. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ.

Ключевой задачей при выборе нового решения было создание высоконадежной системы, способной обрабатывать более семи млн обращений в год и выдерживать пиковые нагрузки свыше 700 одновременных звонков. Новый контакт-центр развернут на базе двух центров обработки данных, что обеспечило географическую отказоустойчивость и выполнение строгих требований к бесперебойности работы, особенно критичных для медицинского контакт-центра СОГАЗа.

Новая отечественная платформа Sigurd-Mind, внедренная компанией «К2Тех», не только обеспечила технологическую независимость, но и значительно расширила возможности клиентского сервиса. Все компоненты, используемые в обновленной системе, полностью российские.

Внедрение уже оказало значительное положительное влияние на ключевые бизнес-показатели. За полгода использования платформы количество обрабатываемых неголосовых обращений выросло в 2,5 раза, а уровень автоматизации в чат-боте по выдаче гарантийных писем увеличился на 52%. Это напрямую повлияло на удовлетворенность клиентов: индекс лояльности (NPS) по тематикам, обрабатываемым роботом, вырос до 87%.

«Наш приоритет – безупречное качество сервиса. Поэтому мы искали не просто замену, а современное, гибкое решение, готовое к масштабированию. Тесное сотрудничество с интегратором и вендором на всех этапах – от тестирования до обучения операторов – позволило провести переход бесшовно. Результаты говорят сами за себя: мы видим рост эффективности и лояльности, а главное — получили надежную, технологически независимую платформу», – сказала Мария Берлова, исполнительный директор АО «СОГАЗ».

«Все оборудование и ПО нового контактного центра отечественного производства и имеет соответствующие реестровые записи. Но нашей задачей было не просто заменить западную платформу на российскую, а сделать решение более функциональным и удобным для развития бизнеса СОГАЗа. Специалисты СОГАЗа активно участвовали в тестировании, что позволило точно настроить все интеграции под бизнес-процессы компании», – сказал Сергей Рудых, руководитель практики по решениям для контактных центров «К2Тех».

Проект успешно решил стратегическую задачу по обеспечению технологического суверенитета СОГАЗа, создав современный фундамент для дальнейшего развития клиентского сервиса и цифровизации компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Аудиторская корпорация из «большой четверки» вернула правительству страны деньги, потому что ее отчет оказался с глюками от нейронки

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще