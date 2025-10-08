CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 устанавливает биотерминалы в салонах по всей стране

Т2, российский оператор мобильной связи, масштабирует проект по внедрению биометрических решений для идентификации иностранных граждан при продажах SIM-карт по всей стране. Теперь иностранцы могут пройти обязательную процедуру подтверждения личности и подключить мобильную связь прямо в торговой точке оператора. До конца октября 2025 г. компания оснастит 300 салонов связи собственными биотерминалами, а к концу I квартала 2026 г. увеличит их число до 1 тыс.

Биотерминал интегрирован с «Госуслугами» и Единой биометрической системой, что позволяет пройти проверку за несколько минут и активировать SIM-карту прямо в салоне Т2. Для подключения потребуется подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и сданная биометрия. Процедуру подтверждения личности можно пройти заранее в банке или непосредственно в торговой точке оператора.

Сеть биотерминалов уже развернута в крупнейших городах РоссииСанкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Туле, Екатеринбурге и Краснодаре.

Проект реализован совместно с российским производителем биометрических систем безопасности Ovision и при поддержке «Ростелекома».

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, сказал: «Мы начали пилот в Санкт-Петербурге и уже в октябре масштабируем проект до 300 салонов связи. Полноценная инфраструктура биотерминалов позволяет нам предложить единый и удобный стандарт подключения иностранных граждан. Мы видим большой интерес к этой услуге и планируем дальнейшее расширение этого сервиса в нашей сети до 1 тыс. салонов, чтобы биометрическая идентификация стала привычной частью клиентского опыта и задала новый уровень качества обслуживания в отрасли».

