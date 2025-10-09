Билайн Big Data & AI и «Сравни» планируют развивать сервисы с ИИ на рынке российского финтеха

Партнерство объединит усилия в создании ИИ-решений, цифровой экосистемы и финансовой инклюзии для миллионов пользователей. Партнеры поставили задачу сделать финансовые сервисы понятными и доступными для разных категорий граждан, включая жителей регионов с ограниченной банковской инфраструктурой.

Финансовый маркетплейс «Сравни» и команда по искусственному интеллекту и большим данным Билайна — Big Data & AI, объявили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках Форума инновационных финансовых технологий ФИНОПОЛИС 2025. Документ подписали директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов и директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев.

Договор направлен на совместную разработку и внедрение передовых финансовых технологий, цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта и расширение доступа к финансовым сервисам для широких слоев населения России.

Особое внимание в соглашении уделяется разработке ИИ-решений, которые преобразят клиентский опыт. Во-первых, интеграция передовых сервисов на базе технологий анализа данных, сочетающих новые функции, высокие стандарты безопасности и удобство использования. Во-вторых, внедрение интеллектуальных алгоритмов и машинного обучения для анализа данных, сегментации аудитории и создания релевантных предложений. В-третьих, разработка голосовых ассистентов и чат-ботов на естественном языке для мгновенного решения запросов и повышения удовлетворенности клиентов.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна: «Наша цель — не просто внедрить ИИ, а создать "цифровую систему доверия", где технологии станут мостом, а не барьером. Для нас это означает — сделать передовые финансовые сервисы персональным помощником для каждого, от столицы до самого отдаленного региона. Наше партнерство — следующий шаг к тому, чтобы сервис стал по-настоящему умным и доступным».

Директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев: «Наше партнерство с Билайном – стратегический шаг в будущее, где технологии и финансы работают на человека. Объединяя наши сильные стороны, мы создаем возможность для миллионов россиян: персонализированные, безопасные и доступные сервисы, которые экономят время и ресурсы. Применение решений на базе искусственного интеллекта призвано повысить эффективность коммуникаций с клиентами, а также персонализацию предложений и повышение качества обслуживания».

Сотрудничество между «Сравни» и Билайном открывает новую страницу в развитии российского рынка цифровых финансов, так как объединяет экспертизу лидера в области финансовых сравнений и одного из крупнейших телеком-операторов страны. Партнеры планируют создать решение, где инновации станут драйвером роста для бизнеса и повышения качества услуг для клиентов.

