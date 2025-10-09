CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Расставили сеть: на Ставрополье вырос интерес к рыбалке и «тихой охоте»

Осенью в регионе начался сезон сбора грибов и продолжился рыбный промысел. В это время жители края стали проявлять значительную активность на специализированных сайтах и в приложениях. По обезличенным данным «МегаФона», объем трафика в сентябре увеличился на 22%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На сайтах и форумах, посвященных отдыху на природе, мобильный трафик ставропольцев с января вырос на 31%, относительно прошлого года.

Сбором грибов и рыбалкой чаще интересуются мужчины. На них приходится до 70% от общего числа пользователей. Отдых в лесу и на водоемах всё больше предпочитают ставропольцы 35-44 лет (44%). На втором месте категория 45-54 лет (30%), а на третьем — 23-34 года (19%). Однако и женщины не отстают от подобных развлечений. Их доля на сайтах о «тихой охоте» и рыбной ловле выросла на 12% по сравнению с 2024 г.

«Зачастую за грибами или на рыбалку приходится выезжать далеко за город или уходить глубоко в лес. Чтобы наши абоненты всегда могли дозвониться близким, в экстренные службы или прямо на месте, с помощью интернета, отличить ложные опята от настоящих, мы модернизировали телеком-инфраструктуру таким образом, чтобы сигнал оставался стабильным даже на природе. Сейчас оборудование работает в различных частотных диапазонах, что позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

