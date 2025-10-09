CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края

T2, российский оператор мобильной связи, подвел предварительные итоги технического развития в Ставропольском крае. За шесть месяцев со старта коммерческих операций в регионе компания значительно расширила покрытие сети и модернизировала оборудование в 14 городах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ставропольском крае, представив абонентам новый уровень мобильной связи. К запуску коммерческих операций под собственным брендом компания построила в регионе современную технологичную сеть из 3,5 тыс. базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили порядка 8 млрд рублей. Оператор продолжил непрерывный процесс технического совершенствования сети и после выхода на рынок.

За шесть месяцев работы в регионе инженеры T2 реализовали масштабную оптимизацию сетевой инфраструктуры в Ставропольском крае – модернизация затронула 25% оборудования. Усилены ключевые локации в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Буденновске и других городах. Новые базовые станции были установлены в Железноводске, Новопавловске, Нефтекумске, Ипатово, Благодарном и других населенных пунктах. Максимальная скорость, с которой абоненты Т2 могут выходить в интернет, достигает 290 Мбит/сек.

Особое внимание оператор уделил развитию сети в курортно-оздоровительных зонах: в Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах, Пятигорске и Лермонтово для обеспечения качественной связи T2 увеличила скорость мобильного интернета и емкость сети.

Учитывая высокую туристическую привлекательность региона, оператор сфокусировался на развитии сети в местах с высокой пользовательской нагрузкой. Так, T2 оптимизировала работу оборудования в аэропорту Ставрополя, а также обеспечила indoor-покрытие в шести популярных торгово-развлекательных центрах, расположенных в Ессентуках, Пятигорске, Михайловске и Минеральных Водах. В фокус компании также попали общественные места отдыха: парки Комсомольский и Нижний в Кисловодске, парк Победы в Ессентуках, Головинский сквер в Георгиевске.

Дополнительно инженеры T2 реализовали ряд проектов по улучшению покрытия вдоль ключевых транспортных направлений. Зона охвата сети была расширена на участках дорог Михайловск – Изобильный, БуденновскНефтекумск, а также вдоль трассы А-157 Минеральные воды – Кисловодск.

Все технические улучшения T2 выполняет на базе собственной сетевой инфраструктуры. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G с широким диапазоном частот – от 800 до 2600 МГц, что позволяет предоставлять качественные услуги связи в самых разных условиях: от густонаселенных районов в региональной столице до горных вершин. Клиентам оператора на всей территории Ставрополья доступны передовые технологии VoLTE и VoWiFi.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «С начала коммерческих операций Т2 в Ставропольском крае мы продолжаем активно развивать сеть, сочетая масштабную модернизацию с расширением покрытия. В фокус нашего внимания попали не только крупные города и курортные зоны, на которые приходится высокая туристическая нагрузка, но и малые населенные пункты. Мы оцениваем важность технологических улучшений через призму социально-экономического эффекта: качественная связь повышает комфорт жителей, поддерживает туристический поток, способствует развитию бизнеса и цифровой инфраструктуры края. T2 продолжит системную работу для создания устойчивой и высокотехнологичной среды для всех жителей региона».

