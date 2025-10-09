В Wheelies добавлена функция построения ортофотопланов

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила обновление одноименной платформы собственной разработки. Теперь система автоматически формирует геопривязанные ортофотопланы из данных, снятых дроном во время миссий.

Ортофотоплан — это фотографическое объемное изображение местности, приведенное к масштабу карты и лишенное искажений перспективы. По сути, это «живая карта» с точностью и детализацией фотографии, где каждый объект отображается в реальных координатах. Ортофотопланы позволяют обновлять картографические данные, отслеживать изменения территории, планировать и контролировать работы с высокой точностью. Такая технология используется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, экологии и при мониторинге инфраструктуры.

В Wheelies процесс построения ортофотоплана полностью автоматизирован. После миссии дрон передаёт фотографии на платформу, где система сама сопоставляет снимки, определяет их положение и формирует цифровую модель рельефа. Затем изображения проходят коррекцию, устраняются искажения перспективы, и на выходе получается готовый геопривязанный ортофотоплан. Он сразу сохраняется в памяти и становится доступен пользователю в интерфейсе. После пилотного построения картографический план обновляется автоматически.

Технология Wheelies не привязана к конкретной модели беспилотника. Программное обеспечение можно установить на любой совместимый дрон и получить готовый ортофотоплан без сложных настроек и сторонних сервисов.

«Мы сделали построение ортофотопланов максимально простым для пользователя. Дроны Wheelies не просто собирают данные, а превращают их в точные геопривязанные карты, которые можно сразу применять в работе. Это решение открывает новые сценарии для промышленности, строительства и экологического мониторинга, где важна регулярная и достоверная картография», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.