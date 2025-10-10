Антарктида и Курильские острова: в Москве вырос спрос на морские экспедиции

Жители столицы этим летом активно искали круизные экспедиционные туры: объем мобильного трафика на соответствующие сайты вырос на 39% по сравнению с прошлым годом. Самыми востребованными направлениями оказались Курильские острова и Антарктида, а средняя длительность таких путешествий составила от 11 до 14 дней, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и туроператора RussiaDiscovery. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сайты, посвященные путешествиям на лайнерах, в этом году начали собирать значимый трафик с марта — на этот месяц пришлось 11% от всего объёма просмотров против 5% в феврале. Пиковым же стал август (18%).

В Москве морской отдых чаще всего выбирают женщины (53%). При этом у женской половины наибольший интерес приходится на старшую группу 45+, в то время как мужчины уверенно лидируют в возрастных категориях от 18 до 44 лет. Основная аудитория круизных сайтов — это жители столицы 35–44 лет (37%) и 45–54 (27%). Ещё по 13% пришлось на посетителей в возрастных группах 25–34 лет и 55–64.

Аналитики RussiaDiscovery подтверждают рост интереса на отдых в море: с июня по август 2025 г. спрос на круизы по России у москвичей вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на зарубежные направления — на 51%. Популярность во многом обеспечили круизы на остров Врангеля и путешествия на Командорские острова.

Среди экспедиционных круизов у столичных жителей на первом месте оказались маршруты на Курильские острова, на втором — на Чукотку с заходом на остров Врангеля. Тройку замыкает круиз на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа. На четвертой и пятой строчках — Командорские острова и комбинированные маршруты по Южной Чукотке и Северной Камчатке. В зарубежных экспедиционных направлениях лидируют Антарктида, Исландия и Галапагосские острова. Четвертое и пятое места делят Шпицберген и Африка.

При этом многие привлекательные для туристов регионы, включая Новую Землю и Северный морской путь, пока закрыты для экспедиционных круизов. Но если они были открыты для туризма, то вошли бы в топ-5, предполагают аналитики RussiaDiscovery.