«МегаФон» подключил к 4G 11 сел Ивановской области

Современные услуги связи «МегаФона» получили две с половиной тысячи жителей 11 малых населенных пунктов Ивановской области. Реализация программы осуществлялась в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

Работы по обеспечению связью сельского населения велись в девяти районах Ивановской области. В программу вошли малочисленные деревни Кромы, Новосёлка, Новлянское, Кулачёво, Закусихино, Благовещенье, Быково, Пеньки, Неверово-Слобода, Котиха, Мальчиха, где проживает от 100 до 500 человек.

Установленное телеком-оборудование позволит местным жителям, не выезжая в региональный или районный центр, выходить в интернет на комфортных скоростях. Теперь можно получать необходимые документы в электронном виде, подать заявление на портале госуслуг, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, дистанционно решать вопросы, касающиеся здравоохранения или образования.

«Сервисы, которые стали доступны населению, упростили быт и улучшили качество жизни местных жителей. Параллельно с этим мы продолжали работы в рамках собственных программ развития компании. По итогам трех кварталов мы построили и модернизировали в области свыше 20 объектов связи. Теперь еще больше жителей в этих локациях могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом наравне с горожанами», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется в 28 регионах страны, шесть из которых относятся к Центральному федеральному округу: Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области. С момента старта в 2022 г. в Ивановской области качественная связь появилась в 54 небольших населенных пунктах: доступ к 4G получили 33 тыс. жителей региона.

