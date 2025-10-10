CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай

МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга. Быстрый мобильный интернет заработал на всей территории населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование селе Теньга Онгудайского района. Здесь живут около 600 человек. С появлением современных стандартов связи они смогут с комфортом общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, удаленно учиться и работать, а также обращаться за консультацией к врачам благодаря сервисам телемедицины.

Голосовая связь и быстрый мобильный интернет в населенном пункте появилась благодаря совместному проекту оператора и министерства цифрового развития. В рамках договора ранее МТС первой присоединила к сети села Кулада и Улусчерга, совместно в них проживают около 700 человек. На северной окраине села Кулада располагается привлекательный для туристов музей алтайского быта.

«Скоростной мобильный интернет стал необходимостью не только в крупных городах, но и в малых городах и селах. Именно поэтому мы ведем планомерную работу по строительству и модернизации сетей по всей территории Республики Алтай, чтобы гарантировать нашим абонентам стабильно высокое качество связи без географических ограничений», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Для нас важно, чтобы жители имели равные возможности во всех сферах жизнедеятельности, включая доступ к современным цифровым сервисам. Именно поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству по устранению белых пятен в покрытии мобильной сети. На данный момент вместе с МТС в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» мы проработали вопрос по обеспечению покрытия связью стандарта LTE федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в том числе участок подъезда к озеру Телецкому. Это также повысит туристический потенциал региона», — сказал министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов.

