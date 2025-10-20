«Дом.ру» запускает новые роутеры Wave стандарта Wi-Fi 6

В сентябре 2024 г. «Дом.ру» вывел на рынок свой первый роутер – Wave AX1500, обеспечивающий скорость передачи данных до 500 Мбит/c, поддержку до 50 подключаемых устройств и стабильное покрытие до 80 кв. м. Сейчас компания представила сразу три новых модели - обновленный роутер Wave AX1500, двухдиапазонный роутер Wave Plus с увеличенной производительностью (скорость до 1 Гбит/с, 50 подключенных устройств, площадь покрытия - до 100 кв.м) и mesh-систему Mesh Wave Plus для жилья площадью более 100 кв. м. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Все устройства используют современный стандарт Wi-Fi 6, обеспечивают работу в сети десятков устройств на высокой скорости. Новинки поддерживают ключевые технологии стандарта Wi-Fi 6, обеспечивают равномерное распределение трафика и безопасность личных данных при передаче по беспроводной локальной сети, приоритезируют критически важный трафик.

Новые роутеры – результат длительной работы ведущих инженеров компании. Цель - обеспечить пользователям интернет нового качества, основанный на собственных технологиях. В перспективе компания планирует развернуть собственное производство устройств в России.

«Мы начали создавать собственные роутеры, чтобы дать пользователям то, что они ждут от современного интернета - стабильность, скорость и уверенность в качестве. После ухода зарубежных поставщиков мы видим в этом возможность – создавать свои технологии под новые стандарты. «Дом.ру» – ключевой центр компетенций по надежному фиксированному интернету в стране, поэтому мы развиваем собственную линейку роутеров, которая дает максимальное качество и управляемость на нашей сети, а также работает и на сетях других российских провайдеров», – сказали представители «Дом.ру».

Продажи новых устройств уже начались. Сейчас роутер можно заказать на сайте «Дом.ру», а уже совсем скоро они станут доступны клиентам любых операторов на маркетплейсах.