Eltex готовит к релизу точки доступа Wi-Fi 7

Вендор Eltex завершает разработку одной из ключевых продуктовых линеек 2025 г. – серии беспроводных точек доступа с поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Это решение для корпоративных и государственных сетей. Линейка создается с прицелом на высокую плотность подключений, устойчивую работу в сложной радиосреде и в соответствии с перспективными требованиями к производительности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

На старте производства серия будет представлена двумя флагманскими моделями WEP-550K и WEP-500K. Обе точки доступа работают в трех диапазонах – 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, поддерживают технологию MU-MIMO (4х4 и 2х2 соответственно) и современные протоколы безопасности и аутентификации. Питание осуществляется по технологии PoE++ для WEP-550K и PoE+ для WEP-500K.

«Мы уверены, что Wi-Fi 7 станет надежной технологической основой для построения гибких, масштабируемых и производительных беспроводных сетей. В условиях роста требований к качеству подключения, ощущается большая применимость стандарта, – сказал Александр Смит, менеджер по продукту направления Wi-Fi Eltex. – Наши новые устройства с Wi-Fi 7 будут интегрированы в экосистему беспроводных решений Eltex и поддерживаться на всех актуальных программных и аппаратных Wi-Fi контроллерах серии WLC».

Первые модели серии ожидают релиза к концу 2025 г.. В 2026 г. вендор расширит линейку за счет более бюджетных решений, в том числе без поддержки диапазона 6 ГГц. Также Eltex разрабатывает точки доступа с поддержкой нового стандарта в исполнении для уличного размещения.