Beeline Cloud принял участие в конференции Kuban Cybersecurity

Шестая международная конференция Kuban Cybersecurity, которая прошла в Сириусе 23-24 октября, собрала ведущих специалистов отрасли для обмена опытом и поиска эффективных решений актуальных киберугроз.

Сергей Кондратьев, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Билайна, выступил в качестве спикера на круглом столе «Кибербезопасность в облачных средах: риски и стратегии».

В рамках дискуссии эксперты рынка обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкиваются компании при переходе в облако и эксплуатации облачной инфраструктуры. В фокусе внимания — современные угрозы, методы защиты данных, управление соответствием требованиям регуляторов и выстраивание комплексной стратегии безопасности.

Помимо участия в дискуссиях, в рамках конференции состоялся ряд рабочих встреч с представителями государственных и коммерческих организаций, включая международные делегации. В ходе переговоров обсуждались конкретные задачи и перспективные решения в области защиты данных и кибербезопасности.

«Сегодня вопросы кибербезопасности перестали быть чисто технической задачей и превратились в стратегический приоритет для бизнеса любой отрасли, — отмечает Сергей Кондратьев. — Облако — это не просто виртуальные машины и хранилища, это целая экосистема, безопасность которой требует комплексного подхода: от защиты периметра и данных до управления уязвимостями и отказоустойчиостью. На конференции мы обсудили с коллегами наиболее актуальные риски и практические кейсы, которые помогут компаниям выстраивать более надежную и зрелую ИБ-стратегию».

«Участие в подобных мероприятиях — это возможность не только изучить новинки рынка информационной безопасности, но и продемонстрировать потенциал нашей компании, — прокомментировал директор корпоративного бизнеса Южного региона Билайна Андрей Бараев. — Это отличная площадка для установления контактов, которые могут перерасти в сотрудничество и новые проекты. Проведенные встречи с ключевыми игроками из госсектора и бизнеса подтверждают высокий спрос на надежные облачные решения и нашу экспертизу в этой области».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru