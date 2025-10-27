CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Интерес к детскому и семейному контенту на «VK Видео» удвоился с начала года

Платформа «VK Видео» сообщила о том, что общее число просмотров детского контента в сентябре 2025 г. достигло 1,4 млрд, что в два раза больше, чем в начале года. Среднесуточная аудитория детского контента на платформе превысила 6 млн зрителей.

Такие показатели обусловлены увеличением количества создателей семейного и детского контента, их число на платформе превысило 4 тысячи. Более того, с начала года общее время просмотра TVT-продукта такого контента увеличилось в два раза и занимает теперь более 17%.

«Мы видим в VK Видео заметный рост интереса к детскому и семейному контенту. А сама молодежь, школьники – это не просто активная часть нашей аудитории, скоро они займут свои места в видеоиндустрии. Наша задача – рассказать школьникам о работе современных платформ, от разработки алгоритмов до борьбы с фейками. Мы хотим показать, как технологии становятся важным инструментом для творчества, общения и саморазвития. И как можно успешно воплотить свои идеи в реальность», – отметила Марианна Максимовская, генеральный директор «VK Видео».

Основу детского сегмента составляют блогеры, создающие развлекательные и игровые видео (в том числе по Minecraft и Roblox), авторы музыкальных и образовательных каналов, а также производители мультипликационных и шоу-проектов. Ежемесячно на платформе появляется свыше 200 тыс. единиц нового детского контента — в 11 раз больше, чем в начале года.

При этом наиболее популярными категориями являются lifestyle-блогеры (3,2 млн зрителей в день), детская анимация и музыкальные ролики (2,5 млн), игровые блогеры (2,2 млн), детские шоу и развлекательные проекты (1 млн), а также образовательные и развивающие каналы (0,3 млн).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

«Из сотрудников должны вырастать гении»: Как опыт трансформации телекома привел Евгения Ковалева к созданию ИИ-платформы

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/