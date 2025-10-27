Интерес к детскому и семейному контенту на «VK Видео» удвоился с начала года

Платформа «VK Видео» сообщила о том, что общее число просмотров детского контента в сентябре 2025 г. достигло 1,4 млрд, что в два раза больше, чем в начале года. Среднесуточная аудитория детского контента на платформе превысила 6 млн зрителей.

Такие показатели обусловлены увеличением количества создателей семейного и детского контента, их число на платформе превысило 4 тысячи. Более того, с начала года общее время просмотра TVT-продукта такого контента увеличилось в два раза и занимает теперь более 17%.

«Мы видим в VK Видео заметный рост интереса к детскому и семейному контенту. А сама молодежь, школьники – это не просто активная часть нашей аудитории, скоро они займут свои места в видеоиндустрии. Наша задача – рассказать школьникам о работе современных платформ, от разработки алгоритмов до борьбы с фейками. Мы хотим показать, как технологии становятся важным инструментом для творчества, общения и саморазвития. И как можно успешно воплотить свои идеи в реальность», – отметила Марианна Максимовская, генеральный директор «VK Видео».

Основу детского сегмента составляют блогеры, создающие развлекательные и игровые видео (в том числе по Minecraft и Roblox), авторы музыкальных и образовательных каналов, а также производители мультипликационных и шоу-проектов. Ежемесячно на платформе появляется свыше 200 тыс. единиц нового детского контента — в 11 раз больше, чем в начале года.

При этом наиболее популярными категориями являются lifestyle-блогеры (3,2 млн зрителей в день), детская анимация и музыкальные ролики (2,5 млн), игровые блогеры (2,2 млн), детские шоу и развлекательные проекты (1 млн), а также образовательные и развивающие каналы (0,3 млн).