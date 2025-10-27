МТС ускорила интернет по пути к горнолыжным курортам Архыз и Домбай

МТС обновила сеть LTE в станице Зеленчукская Карачаево-Черкесии. В рамках проекта установлено новое телеком-оборудование, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30% на пути к горнолыжным курортам Архыз и Домбай. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Станица Зеленчукская – крупнейший населенный пункт республики, расположенный в живописной долине реки Большой Зеленчук. Она является ключевым транспортным узлом на пути к популярным горнолыжным курортам Архыз и Домбай, куда каждый год приезжают сотни тысяч туристов. Теперь жители и путешественники могут комфортно пользоваться навигацией, обмениваться фотографиями и видео, а также получать актуальную информацию о погоде и состоянии горнолыжных трасс, оставаясь на связи даже вдали от крупных населенных пунктов.

«Мы заранее усиливаем сеть в местах с высокой туристической нагрузкой, чтобы жители и гости региона могли пользоваться быстрым и стабильным интернетом. Модернизация сети в станице Зеленчукская к началу горнолыжного сезона позволит комфортно пользоваться онлайн-сервисами на пути к Архызу и Домбаю», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.