«Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса

Компания «Сател» представила РТУ-1000 (Российский Телефонный Узел) — VoIP-платформу операторского класса надежности емкостью от 100 до тысячи абонентов для построения систем корпоративных коммуникаций. Платформа РТУ — полностью отечественная разработка, внесена в Реестр российского ПО. Решение применяется во многих отраслях: промышленность, электроэнергетика, нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, финансовый сектор, транспорт, логистика, госсектор, операторы связи. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

Ядро платформы — хорошо известный на рынке софтсвич 5 класса РТУ МОА, который применяется в качестве самостоятельной IP-АТС или выносного выживаемого узла корпоративной сети связи. Высокий уровень отказоустойчивости 99,99% обеспечивается за счет дублирования и резервирования программных модулей. Если основной сервер перестает функционировать, автоматически активируется резервный, который обеспечивает непрерывность работы любого программного модуля. Подобный подход применяется, например, в банковской сфере, где требования к отказоустойчивости и безопасности одни из самых высоких на рынке.

Помимо телефонии, реализован широкий набор сервисов: мессенджер, интеллектуальный IVR, система записи звонков. Для удаленных сотрудников реализована комфортная дистанционная работа: десктопный и мобильный клиенты, которые отвечают всем требованиям современных пользователей, сочетая в себе удобство и стабильность работы.

Таким образом, доступ к функционалу РТУ может осуществляться как с классического телефонного аппарата, так и через программный или веб-клиент. Такой подход обеспечивает наиболее комфортный способ взаимодействия с платформой и максимальную доступность сервисов вне зависимости от местоположения сотрудника и типа устройства.

РТУ-1000 подходит для быстрой интеграции в корпоративную инфраструктуру, объединяя различные сервисы и обеспечивая простое расширение возможностей системы под потребности конкретного заказчика. Также имеется поддержка разнообразных протоколов подключения, включая индивидуальные разработки конкретных производителей оконечного оборудования. Благодаря наличию встроенных предустановленных настроек, подключение большинства моделей телефонных аппаратов производится автоматически (функционал autoprovisioning).

«РТУ-1000 отражает наше стремление учитывать потребности современного рынка. Именно малый и средний бизнес сегодня испытывают необходимость в отечественных решениях для корпоративной связи, созданных в России, которые были бы надежны, функциональны и экономически выгодны. Наше новое решение базируется на платформе РТУ, которая уже получила признание крупнейших российских компаний в самых разных отраслях. Мы уверены, что РТУ-1000 способна занять лидирующие позиции, заменив иностранные аналоги и став надежной опорой для успешной цифровой трансформации малого и среднего бизнеса», — сказал Роман Романов, руководителя центра программных разработок компании «Сател».

