CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Башкортостане еще 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

Доступ к мобильной связи и интернету «МегаФона» получили 11 небольших поселений республики. Инженеры провели работы в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), направленного на обеспечение малых сел и деревень современными цифровыми услугами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть оператора теперь действует в Идяш-Кускарово Абзелиловского района, Айтмембетово Архангельского района, Староиликово Благовещенского района, Сюрбаево Кигинского района, Иликово Кушнаренковского района, Ишмуратово Нуримановского района, Алькино Салаватского района, а также Абдулнасырово, Бакаловки, Сагитово и Уфимского Хайбуллинского района.

Технические специалисты настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях могут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть кино и сериалы, общаться с родными и близкими по видеосвязи. Стали доступны сервисы и для обучения и работы в онлайне, и для дистанционных консультаций у врачей.

«Эти населенные пункты относятся к малочисленным — суммарно в них проживает около 4500 человек. Именно такие небольшие поселения становятся участниками федерального проекта, цель которого предоставить сельчанам равные цифровые возможности с жителями больших городов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

«Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом малых сел и деревень позволяет жителям получать доступ к государственным услугам, проходить онлайн обучение, а бизнесу развиваться», — сказал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи за последние пять лет объемы потребления мобильного интернета в сельской местности выросли более чем в два раза. Если в 2020 г. жителю малого населенного пункта республики в месяц было необходимо в среднем 8,4 ГБ в месяц, то сейчас уже 20 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

«Из сотрудников должны вырастать гении»: Как опыт трансформации телекома привел Евгения Ковалева к созданию ИИ-платформы

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/