В Башкортостане еще 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

Доступ к мобильной связи и интернету «МегаФона» получили 11 небольших поселений республики. Инженеры провели работы в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), направленного на обеспечение малых сел и деревень современными цифровыми услугами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сеть оператора теперь действует в Идяш-Кускарово Абзелиловского района, Айтмембетово Архангельского района, Староиликово Благовещенского района, Сюрбаево Кигинского района, Иликово Кушнаренковского района, Ишмуратово Нуримановского района, Алькино Салаватского района, а также Абдулнасырово, Бакаловки, Сагитово и Уфимского Хайбуллинского района.

Технические специалисты настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях могут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть кино и сериалы, общаться с родными и близкими по видеосвязи. Стали доступны сервисы и для обучения и работы в онлайне, и для дистанционных консультаций у врачей.

«Эти населенные пункты относятся к малочисленным — суммарно в них проживает около 4500 человек. Именно такие небольшие поселения становятся участниками федерального проекта, цель которого предоставить сельчанам равные цифровые возможности с жителями больших городов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин.

«Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом малых сел и деревень позволяет жителям получать доступ к государственным услугам, проходить онлайн обучение, а бизнесу развиваться», — сказал министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин.

Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи за последние пять лет объемы потребления мобильного интернета в сельской местности выросли более чем в два раза. Если в 2020 г. жителю малого населенного пункта республики в месяц было необходимо в среднем 8,4 ГБ в месяц, то сейчас уже 20 ГБ.