Руководителем ИТ-блока «Билайна» назначен Алексей Блинов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Алексея Блинова руководителем ИТ-блока компании.

На этой позиции он займётся развитием технологической платформы «Билайна», интеграцией ИТ-решений в бизнес-процессы, а также повышением эффективности и устойчивости цифровой инфраструктуры компании. Алексей присоединился к «Билайну» в 2024 г. в роли директора по ИТ в блоке B2C и проявил себя как технологический лидер со стратегическим мышлением, глубоким пониманием потребностей бизнеса и отличным знанием процессов разработки и внедрения технологий.

Под его руководством команда реализовала ряд ключевых инициатив: обновление платформы «Голограмма», позволяющее ускорить обмен данными с партнёрами в 10 раз; запуск платформы S-MVNO как нового стандарта партнёрских интеграций; развитие Mini App-экосистемы в Telegram и VK с использованием нейросетей; а также внедрение обновлённой агентской модели для поддержки продаж.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Решения, над которыми работал Алексей, демонстрируют отличный результат и делают жизнь наших клиентов проще и комфортнее, повышают скорость вывода продуктов на рынок, устойчивость сервисов, укрепляют партнёрства и увеличивают доходную часть бизнеса. ИТ-платформа Билайна стала быстрее адаптироваться к задачам бизнеса и выводу новых продуктов. Назначение Алексея — логичное продолжение курса компании на усиление технологической платформы, объединяющей данные, продукты и людей для создания ценности для клиентов и бизнеса».

Алексей Блинов, руководитель ИТ-блока «Билайна», отметил: «Для меня «Билайн» — это компания, в которой технологии становятся драйвером бизнеса, а команда — источником энергии, идей и развития. ИТ в ней — это не просто поддержка процессов, а сила, которая задаёт темп всему бизнесу, и помогает клиентам получать удобные и качественные решения. У нас сильная команда, которая доказала, что способна воплощать амбициозные идеи в реальные результаты. Для меня важно не просто сохранить этот заряд, а усилить его, придать новый импульс развитию технологий и бизнеса, чтобы вместе двигаться вперёд и открывать новые возможности».

До прихода в «Билайн» Алексей Блинов занимал позицию старшего вице-президента по продуктам и технологиям в банке РНКБ, где руководил разработкой, инфраструктурой и кибербезопасностью, а также управлял созданием и развитием продуктовой линейки. Под его руководством банк провёл масштабную цифровую трансформацию, запустил новые сервисы и обновил технологическую архитектуру.

Алексей Блинов приступит к выполнению обязанностей лидера ИТ-блока с 1 ноября.

Антон Рубенчик, возглавлявший ИТ-блок ранее, принял решение продолжить карьеру вне компании.