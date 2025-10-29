CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС в Татарстане открыла в своих салонах свободный доступ к Wi-Fi

МТС развернула сеть бесплатных точек беспроводного доступа в интернет в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Лениногорске. Абоненты всех операторов, находящиеся в зоне действия сигнала, смогут подключиться к бесплатному Wi-Fi с любого устройства через безопасную авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые 17 Wi-Fi-зон в крупных татарстанских городах уже доступны для пользователей в салонах МТС с наиболее высокой проходимостью. Для подключения к бесплатной сети в салоне нужно будет выбрать точку доступа МТС_Free на своем смартфоне и пройти стандартную процедуру авторизации. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно пользоваться большинством привычных онлайн‑сервисов.

«Из средства связи смартфоны уже давно превратились в полноценного цифрового помощника. Обменяться информацией в мессенджерах с близкими или коллегами, оплатить коммуналку или другие услуги в банковском приложении, вызвать такси, не говоря уже о развлечениях – во всем этом помогают наши гаджеты. Чтобы сделать их использование максимально комфортными в том числе во время пребывания в наших салонах, мы развернули бесплатные Wi-Fi-зоны в наиболее проходимых точках города. Мы стремимся создавать цифровую среду, в которой каждый в любой момент сможет оставаться на связи, оперативно решать срочные задачи или просто быть в курсе происходящего», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

До конца 2025 г. оператор планирует увеличить количество Wi-Fi-зон еще на несколько десятков точек. На сегодняшний день татарстанцы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом в салонах МТС по адресам:

- Казань: проспект Ямашева, дома 15 и 46/33; ул. Советская, 22; ул. Беломорская, 242; ул. Ленинградская, 27; ул. Дементьева, 33а; ул. Декабристов, 187/42.

- Набережные Челны: бульвар Энтузиастов, 16; проспект Сююмбике, д. 2/19.

- Альметьевск: ул. Ленина, дома 48 и 100;

- Нижнекамск: проспект Химиков, 34; ул. Корабельная, 42; ул. Сююмбике, 7; ул. Гагарина, 25; ул. Менделеева, д. 31А

- Лениногорск, ул. Ленинградская, 16.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

После блокировок в звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/