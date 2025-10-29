Продукт Nexign для монетизации клиентского опыта при перегрузках радиосети включен в реестр отечественного ПО

Nexign сообщила о включении своего продукта Nexign RCAF (RAN Congestion Awareness Function) в Единый реестр российского программного обеспечения. Nexign RCAF позволяет операторам связи запускать pre-5G-сервисы, монетизировать клиентский опыт при перегрузках сети и управлять трафиком на нагруженных базовых станциях на программном уровне — без масштабных инвестиций в телеком-оборудование.

Дата-трафик в сетях телеком-операторов продолжает расти. Согласно данным Минцифры, в России объем трафика мобильного интернета по итогам прошлого года увеличился на 13,9%. Рост продолжится благодаря увеличению уровня проникновения смартфонов в абонентские базы операторов и популярности «тяжелого» контента, в первую очередь отечественных видеосервисов. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном уровне. По данным ABI Research, мобильный дата-трафик в мире будет расти на 23% ежегодно в ближайшие пять лет, что потребует от операторов постоянных инвестиций в повышение емкости и производительности сетей для снижения рисков перегрузок. При этом стоимость оборудования, необходимого для расширения сетей 4G, также продолжает увеличиваться: например, в начале года рост составил до 30%. Кроме того, внедрение сетей 5G, которые могли бы значительно улучшить ситуацию с производительностью, в России пока не началось, а в других странах СНГ происходит медленно из-за существенных капитальных затрат.

Nexign RCAF позволяет снизить расходы оператора на закупку дорогостоящего телеком-оборудования, поскольку обеспечивает управление перегрузками радиосети на программном уровне. Кроме того, продукт открывает новые возможности по увеличению выручки оператора, например, через запуск pre-5G-сервисов для управления качеством сервиса (QoS). Система непрерывно собирает данные об уровне загруженности базовых станций, определяя локальные области перегрузки и затронутых абонентов. Работая в связке с системой управления политиками Nexign PCRF, продукт позволяет оператору интеллектуальным образом перераспределять ресурс базовых станций между абонентами и гибко управлять клиентским опытом в зависимости от состояния сети.

Получая данные о перегрузках, операторы могут реализовать в сетях LTE сервисы, которые обычно появляются у оператора только после запуска автономных сетей 5G. Например, запускать VIP-продукты для корпоративного и государственного сегментов с гарантированно высоким QoS, обеспечивать в условиях перегрузок приоритет трафика для высокодоходных сервисов и сегментов клиентов. Кроме того, операторы могут монетизировать управление клиентским опытом для партнерских приложений (контроль доступа и QoS на уровне приложения, типа трафика) и тарификацию с учетом состояния сети.

«Nexign продолжает инвестировать в развитие продуктов для монетизации и управления эффективностью сетей 4G, которые оптимизированы по надежности и производительности для операторов уровня Tier 1-2, — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign. — Теперь в реестре отечественного ПО есть гибкий инструмент для эффективного управления опытом абонентов при сетевых перегрузках. NexignRCAF позволяет повысить эффективность использования ресурсов радиосети и снизить расходы на ее расширение, а также открывает для оператора новые возможности для роста выручки за счет запуска новых услуг и обеспечения лучшего клиентского опыта».

Включение Nexign RCAF в реестр отечественного ПО гарантирует высокую степень технологической независимости продукта и его соответствие требованиям законодательства с точки зрения надежности и безопасности.