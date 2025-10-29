CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Skype на SimpleOne: ГК «Медиа-тел» представила расширение SimplePhone для платформы SimpleOne‎

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представил новое продуктовое расширение SimplePhone на маркетплейсе SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Расширение объединяет веб-интерфейс платформы SimpleOne и возможности офисной АТС. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimplePhone — расширение для платформы SimpleOne, которое позволяет пользователю совершать или принимать голосовые и видеовызовы, обмениваться сообщениями, отображать статус присутствия. Поддерживаются все основные функции офисной АТС: входящие, исходящие вызовы, переадресация и удержание звонка, статус присутствия абонента.

Благодаря интеграции с платформой SimpleOne можно автоматически выводить в окно пользователя любые содержащиеся в ней данные, например, релевантную информацию о текущем вызове или о позиции звонящего в организационной структуре. Расширение позволяет в процессе вызова использовать функциональность платформы, например, мультиагентного ИИ-помощника.

«Возможность не переключаться между различными инструментами при коммуникации с потребителями повышает привлекательность ESM системы, внедрение инструментов для работы с голосовыми вызовами — первый шаг к построению полноценного контакт центра на платформе SimpleOne», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ услугами ГК «Медиа-тел».

«Наши партнеры усиливают экосистему SimpleOne практическими, востребованными продуктами. Решение "Медиа-тел" расширяет возможности платформы, делая ее еще более актуальной для бизнеса, и помогает компаниям реализовать стратегию цифровизации коммуникаций», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.‎‎‎

Расширение SimplePhone доступно на маркетплейсе SimpleOne.

