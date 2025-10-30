CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подключение в Россоши: жители села получили быстрый интернет «МегаФона»

Мобильный интернет и голосовая связь «МегаФона» стали доступны жителям Россоши Алтайского края. Оператор построил базовую станцию, которая поддерживает работу сети 4G на территории населенного пункта и на участке важной межпоселковой автомобильной дороги, проходящей через поселение. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе проживает чуть более тысячи человек. Новое телеком-оборудование инженеры установили по улице Советская, таким образом сигнал покрыл жилую застройку и социально значимые объекты: школу, дом культуры, администрацию сельского совета, отделение почты. Также в зону действия базовой станции попала дорога, проходящую через населенный пункт и соединяющая его с соседними поселениями – Нижнекаменкой и Старобелокурихой.

Теперь местным жителям доступны услуги связи стандарта 2G и 4G. В сети четвертого поколения связисты задействовали среднечастотный сектор, обеспечивающий высокую скорость передачи данных, широкое покрытие и быстрый отклик. Замеры специалистов показали, максимальная скорость мобильного интернета в Россошах достигает 100 Мбит/с. что позволяет круглосуточно общаться с близкими в мессенджерах, оперативно решать рабочие вопросы, дистанционно получать образование, что особенно важно для молодежи. Абоненты смогут скачивать любимые кинофильмы, смотреть потоковое видео и проходить онлайн-игры.

«Край динамично развивается, а вместе с ним совершенствуется и цифровая инфраструктура. Наша цель – расширять технический фундамент для комфортной жизни в сельской местности. Современная сеть компании – это вклад не только в удобство жителей, но и устойчивое развитие всего региона», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

