CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком
|

«Телфин» оптимизирует работу компаний с помощью автоматического тегирования звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизирует тегирование входящих звонков для экономии времени и оптимизации работы сотрудников. Благодаря тегам компании получают удобный инструмент для оперативной сортировки звонков по группам, что помогает быстрее ориентироваться в потоке входящих обращений. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Тегирование — это дополнительная функция виртуальной АТС «Телфин.Офис», которая упрощает поиск звонков по ключевым словам и позволяет классифицировать вызовы по причинам обращений клиентов и иному контексту. Теперь пользователям не надо самостоятельно проставлять теги во время и по итогам телефонных разговоров: система автоматически расставляет метки.

Автоматизация тегирования звонков повышает эффективность работы колл-центров и других служб поддержки, улучшает качество обслуживания и снижают затраты. Новая функция АТС «Телфин.Офис» исключает необходимость прослушивания и классификации каждого звонка. Теги проставляются последовательно исходя из сценария обработки и маршрутизации каждого вызова.

«Быстрый доступ к структурированной информации по звонкам позволяет оперативно анализировать данные, выявлять тенденции, контролировать качество обслуживания. Кроме этого, классификация телефонных обращений клиентов помогает быстро обнаруживать ключевые проблемы и своевременно принимать меры для их решения», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Можно автоматически тегировать звонки, поступающие на конкретные добавочные номера, или все телефонные вызовы без исключения. Одному входящему звонку можно одновременно присвоить несколько тегов. Новая функция АТС «Телфин.Офис» работает с каждым новым телефонным разговором и не зависит от номера абонента.

«Автоматическое тегирование сочетается с функцией создания резюме звонков на базе GPT, что позволяет сотрудникам быстро анализировать разговоры без прослушивания, используя автоматически генерируемые краткие тезисы», — сказал Вячеслав Исаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб»

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса артистов, изображения и других особенностей в ИИ без их разрешения

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/