«Телфин» оптимизирует работу компаний с помощью автоматического тегирования звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизирует тегирование входящих звонков для экономии времени и оптимизации работы сотрудников. Благодаря тегам компании получают удобный инструмент для оперативной сортировки звонков по группам, что помогает быстрее ориентироваться в потоке входящих обращений. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Тегирование — это дополнительная функция виртуальной АТС «Телфин.Офис», которая упрощает поиск звонков по ключевым словам и позволяет классифицировать вызовы по причинам обращений клиентов и иному контексту. Теперь пользователям не надо самостоятельно проставлять теги во время и по итогам телефонных разговоров: система автоматически расставляет метки.

Автоматизация тегирования звонков повышает эффективность работы колл-центров и других служб поддержки, улучшает качество обслуживания и снижают затраты. Новая функция АТС «Телфин.Офис» исключает необходимость прослушивания и классификации каждого звонка. Теги проставляются последовательно исходя из сценария обработки и маршрутизации каждого вызова.

«Быстрый доступ к структурированной информации по звонкам позволяет оперативно анализировать данные, выявлять тенденции, контролировать качество обслуживания. Кроме этого, классификация телефонных обращений клиентов помогает быстро обнаруживать ключевые проблемы и своевременно принимать меры для их решения», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Можно автоматически тегировать звонки, поступающие на конкретные добавочные номера, или все телефонные вызовы без исключения. Одному входящему звонку можно одновременно присвоить несколько тегов. Новая функция АТС «Телфин.Офис» работает с каждым новым телефонным разговором и не зависит от номера абонента.

«Автоматическое тегирование сочетается с функцией создания резюме звонков на базе GPT, что позволяет сотрудникам быстро анализировать разговоры без прослушивания, используя автоматически генерируемые краткие тезисы», — сказал Вячеслав Исаков.