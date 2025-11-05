Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь

МТС сообщает о возможности предоставления в пользование мини-базовых станций для частных клиентов в Татарстане и других российских регионах. Устройство поможет обеспечить уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть может быть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции МТС были доступны только для юридических лиц, теперь использовать их могут и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Заявку на предоставление в пользование мини-базовой станции можно оставить на сайте МТС. После оформления всех необходимых документов, на место выезжает специалист компании, который устанавливает мини-базовую станцию в помещении заказчика. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а при необходимости его увеличить, специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть. Оборудование передается пользователю без возможности самостоятельного перемещения с адреса первоначальной установки. После окончания срока договора абонент возвращает оборудование в МТС.

«Учитывая уровень цифровизации жизни и быта современного человека, наличие связи стало базовой потребностью большинства жителей. Однако законы физики в некоторых случаях пока не позволяют обеспечить устойчивый сигнал с использованием лишь внешних базовых станций. В таких случаях операторы устанавливают фемтосоты. К примеру, в зданиях торговых центров, выставочных комплексов с большим количеством металлоконструкций, мы с помощью фемтосот разворачиваем индор-покрытие. Бизнес также применяет такое оборудование, к примеру, для складов, подвальных и иных помещений. Теперь фемтосоты смогут использовать и обычные жители регионов», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия. Для подключения станции необходимо наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Продукт МТС обеспечивает прием сигнала в зоне его действия. Если пользователь перемещается в зону обслуживания «общей» сотовой сети оператора, мобильное устройство абонента автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.