Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе

13 ноября в рамках форума «Цифровые решения» состоится совместная конференция Билайн Бизнес и Делового издания «Ведомости», посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике. Поставщики и интеграторы IT-продуктов, а также представители бизнеса могут присоединиться к ней, чтобы перенять опыт, оценить перспективные предложения и найти надежных партнеров для цифровой трансформации.

Конференция станет уникальной площадкой для диалога между создателями и потребителями технологий. В ней примут участие представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации, фонда «Сколково», «Лаборатории Касперского», «Альфа-Банка», «Т-банка», X5 Tech, «Авито», Ozon и других крупных компаний. Со стороны Билайна в конференции выступят генеральный директор Сергей Анохин, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Сергей Кондратьев, директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов Петр Алферов.

Спикеры и гости обсудят практические аспекты внедрения и масштабирования передовых технологий для привлечения клиентов, оптимизации бизнес-процессов, выявления уязвимостей и защиты от киберугроз, а также ответов на будущие вызовы рынка.

В деловой программе события запланировано четыре сессии.





Технологии будущего и настоящего: от экспериментов к масштабированию. ИИ-агенты как конкурентное преимущество: кейсы лидеров рынка. Как бизнес защищает клиентов и данные в 2025 году. Назад в будущее: новый этап эволюции в цифровой безопасности человека.





Как построить сквозные автоматизированные процессы, выйдя за рамки точечных решений? Как измерить реальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект и обосновать их для бизнеса? Как защитить цифровую инфраструктуру и действовать на опережение в условиях роста угроз?

Ответы на эти и многие другие насущные вопросы можно будет узнать 13 ноября в Национальном центре «Россия». Более подробная информация и регистрация — на сайте.