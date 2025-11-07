CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

Теперь Билайн блокирует переходы на опасные сайты, чтобы защищать клиентов от фишинговых атак — в мобильной сети и сети широкополосного доступа. Список вредоносных ресурсов пополняется каждый день, блокировка происходит сразу. В месяц таким образом обезвреживается около 30 тысяч сайтов — в основном это подделки страниц маркетплейсов, популярных банков и государственных органов.

Список формируется на основании данных о фишинговых ресурсах, поступающих из Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, ФГБУ «НИИ «Интеграл», Банка России. Билайн планирует расширять количество источников и повышать надежность защиты в своей сети.

«Антифишинг» работает по умолчанию для всех клиентов оператора — им не нужно ничего дополнительно подключать или активировать.

Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна:

«Средства антифрода сейчас активно развиваются, злоумышленникам становится сложнее пробиваться сквозь технологические преграды. Поэтому они всё чаще делают ставку на человеческий фактор и пытаются добиваться своего с помощью обмана и манипуляции — через фишинговые сайты, которые маскируются под доверенные ресурсы, но на самом деле крадут данные.

Согласно статистике “Лаборатории Касперского”, в 2024 году количество фишинговых атак выросло на четверть год к году. Билайн, как самый безопасный оператор, конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. “Антифишинг” в нашей сети работает с августа этого года и уже страхует от потери данных и денег десятки тысяч человек каждый день. В планах Билайна — налаживать партнерство с ведущими экспертами по поиску фишинга и совершенствовать защиту».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5z9wtB3Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом»ИНН/ОГРН: 1027700166636Сайт: beeline.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/