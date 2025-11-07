MANGO OFFICE представила сервис маркировки звонков Этикетка

Новинка поможет бизнесу соблюдать новые законодательные требования и увеличить число принятых клиентами вызовов

1 сентября вступили в силу поправки в Федеральный закон №41-ФЗ «О связи». Он обязывает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей маркировать исходящие звонки.

Если игнорировать это требование – номер компании могут заблокировать.

Сервис Этикетка от MANGO OFFICE поможет бизнесу:

Увеличить продажи — благодаря росту уровня дозвона и контактности

Повысить доверие клиентов — за счет снижения риска мошеннических звонков от лица бренда

Сократить расходы на покупку новых номеров – они перестанут попадать в «черные списки»

Как работает новинка

Этикетка — это сервис маркировки исходящих вызовов. Он показывает на экране смартфона абонента не только номер, но и название компании или вид ее деятельности.

Решение подходит для HR-служб, контакт-центров, отделов продаж, клиентского сервиса, логистики, технической поддержки — всех, кто работает с исходящими звонками.

Этикетка автоматически применяется ко всем исходящим вызовам – в том числе и массовым обзвонам.

Новинка работает со всеми версиями Виртуальной АТС от MANGO OFFICE.

Подать заявку на ее подключение можно на сайте, в личном кабинете и через персонального менеджера.

Сервис маркировки звонков Этикетка поможет топ-менеджерам*:

На 20% увеличить количество продаж

На 20% продлить срок службы корпоративных номеров

На 15% повысить уровень дозвона клиентам

А также укрепить репутацию бренда и снизить риск мошеннических звонков от его имени.

О компании

MANGO OFFICE является крупнейшим поставщиком SaaS-решений для бизнес-коммуникаций и ведущим игроком на UC-рынке.

Более 50 000 российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.

*Показатели основаны на опыте внедрения решений MANGO OFFICE.