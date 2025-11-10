CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Eltex представляет новый IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

Линейка IP-телефонов Eltex пополнилась моделью VP-30P-WB. Это решение для корпоративной телефонии. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

VP-30P-WB – логическое развитие модели VP-30P, в которой сохранены проверенные временем характеристики и добавлены новые функции. Ключевая особенность – встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, которые позволяют подключать устройство к беспроводной сети и использовать гарнитуру. Это избавляет от лишних проводов и обеспечит комфортную работу.

Новинка поддерживает до шести SIP-аккаунтов, оснащена цветным экраном 4,3 дюйма, клавишной панелью с возможностью переназначения кнопок и встроенным двухпортовым гигабитным коммутатором. VP-30P-WB использует технологию PoE+, что позволяет передавать питание и данные по одному кабелю Ethernet.

elt1.jpg

Eltex

За счет поддержки HD-Voice, широкого набора VoIP-кодеков и встроенных алгоритмов шумоподавления и эхокомпенсации, звук при переговорах остается четким и естественным.

Для пользователей, работающих с большим количеством контактов, предусмотрена поддержка консоли VP-EXT22 с программируемыми клавишами. Пользователь может подключить до трех дополнительных консолей, что делает устройство отличным решением для ресепшенов, колл-центров, секретарей и руководителей.

Развертывание и администрирование упрощает система AutoProvision – это централизованное средство настройки, обновления и мониторинга всего парка устройств.

