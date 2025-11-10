МТС включила гигабитный домашний интернет для жителей «Березового», «Атмосферы» и других микрорайонов Иркутска

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Сразу в нескольких микрорайонах еще несколько тысяч иркутских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила новую телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Иркутска «Очаг», «Атмосфера», «Источник», «Эволюция», микрорайоне «Березовый» и других. Кроме этого, компания обновила существующую сеть и ускорила скорость интернета до 1 Гбит/с в многоквартирных домах, расположенных в разных районах Иркутска, в частности, на Маршала Жукова, Румянцева, Джамбула, Байкальской, Российской и других улицах. Проведенные работы открыли доступ иркутянам к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«МТС активно развивает гигабитную сеть в Иркутске, чтобы как можно больше горожан получили доступ к скоростному и надежному интернету. Наша работа ведется системно: мы подключаем новые жилые комплексы сразу к высокоскоростному домашнему интернету и обновляем уже существующую инфраструктуру в других домах. Сейчас гигабит доступен 95% домохозяйств, где есть наша фиксированная сеть. И мы продолжим ускорять домашний интернет, так как иркутяне постоянно увеличивают как объем скачиваемого контента, так и его качество, что требует от провайдера все более высоких скоростей», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.