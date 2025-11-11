CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На склонах горнолыжного курорта Манжерок «МегаФон» усилил связь 4G

Этой зимой гости курорта Манжерок смогут по достоинству оценить новое качество мобильных услуг «МегаФона». Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование у подножия лыжных трасс, чтобы райдеры смогли комфортно пользоваться мобильной связью и интернетом даже при повышенной нагрузке на сеть в пиковый сезон катания. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал действующей базовой станции охватывает обширную территорию: гостиницу, коттеджные поселки, подъемники, кафе и горнолыжные спуски. На курорт приезжают отдыхать в течении всего года, но с января до середины марта локация привлекает наибольшее количество посетителей и все они активно пользуются современными цифровыми сервисами. Чтобы не допустить перегрузки на сети сотового оператора, связисты компании задействовали дополнительные низкочастотные и среднечастотные диапазоны 4G.

Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных на территории комплекса составляет 120 Мбит/с. А значит любители горнолыжных фотосессий еще с большим комфортом могут делать красивые снимки и быстро отправлять их в социальные сети, а блогеры записывать и выкладывать сторис. При необходимости абоненты могут связываться со спасательными службами или инструкторами, получать актуальные метеосводки, использовать GPS и навигационные приложения для ориентирования на местности.

«Для нас важно расширять покрытие и обеспечивать высокие скорости интернета в популярных местах всесезонного отдыха. Манжерок – это визитная карточка региона. По данным компании, курорт посещают не только жители республики, Алтайского края или соседней Новосибирской области. В этом году здесь отдыхали абоненты из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Манжерок популярен у лыжников из Свердловской, Самарской, Тюменской областей, а также у жителей Ханты-Мансийского автономного округа», – отметила директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

По данным на официальном сайте комплекса Манжерок, за время зимнего сезона 2024/2025 курорт посетили более 327 тыс. любителей активного отдыха, что на 55% превышает показатели прошлого зимнего сезона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/